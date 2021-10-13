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    Van'daki taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

    İki grup arasında çıkan kavgada taş ve sopalar havada uçuşurken, 3 kişinin yaralanmasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 13.10.2021 - 15:26
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 15:47
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    Van'daki taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

    Van'da, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Gürpınar ilçesinde saat 12 sıralarında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Taraflar, birbirlerine sopayla saldırdı, taş ve sandalye fırlattı.

    3 KİŞİ YARALANDI

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin güçlükle ayırdığı kavgada 3 kişi yaralandı.

    10 GÖZALTI

    Yaralılar ambulanslarla Gürpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı.

    Van daki taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı #1

    Van daki taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı #2

    Van daki taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı #3

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