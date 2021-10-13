Van'daki taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

Van'daki taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

İki grup arasında çıkan kavgada taş ve sopalar havada uçuşurken, 3 kişinin yaralanmasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Gürpınar ilçesinde saat 12 sıralarında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraflar, birbirlerine sopayla saldırdı, taş ve sandalye fırlattı.

3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin güçlükle ayırdığı kavgada 3 kişi yaralandı.

10 GÖZALTI

Yaralılar ambulanslarla Gürpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı.









