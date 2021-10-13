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- Van'daki taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı
Van'daki taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı
İki grup arasında çıkan kavgada taş ve sopalar havada uçuşurken, 3 kişinin yaralanmasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
- 13.10.2021 - 15:26
- Güncelleme : 13.10.2021 - 15:47
Van'da, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Gürpınar ilçesinde saat 12 sıralarında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Taraflar, birbirlerine sopayla saldırdı, taş ve sandalye fırlattı.
3 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin güçlükle ayırdığı kavgada 3 kişi yaralandı.
10 GÖZALTI
Yaralılar ambulanslarla Gürpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı.