Van'ı kar vurdu! 138 yol ulaşıma kapandı Kent genelinde etkili olan sağanak yağış yerini kara bırakırken ekipler, ulaşıma kapanan 138 yolu açmak için gece gündüz demeden çalışıyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Türkiye'nin batısı sağanak yağışa teslim olurken, doğuda ise kar ulaşıma engel olmaya başladı.

Özellikle Van'da etkili olan sağanak yağış, gecenin ilerleyen saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklendiğini ifade eden Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olması konusunda da uyarılarını yeniledi.

138 yolu açmak için çalışma sürüyor

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de gece saatlerinden itibaren yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kar yağışı nedeniyle Özalp 39, Başkale’de 7, Çatak’ta 8, Çaldıran 12, Gürpınar’da 55, Saray 12, Muradiye 3, Bahçesaray ve Gevaş ilçelerinde birer olmak üzere toplam 138 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)