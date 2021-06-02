Van’da düzensiz göçmenleri taşıyan araç yan yattı

Ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs, jandarma ekiplerinden kaçarken yan yattı. Kaza yapan araçtan çıkıp kaçmaya çalışan şahıslar yakalandı.

Van’da, sınırdan kaçak giriş yapan ve organizatör tarafından minibüse alınan yaklaşık 40 düzensiz göçmen, Batı'ya gitmek üzere yola çıktı.

Saray ilçesinde güvenlik güçlerinin takibine takılan minibüs, dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Bakışık Mahallesi’nde kontrolden çıkan araç yan yattı.

Jandarma ekiplerine yakalanmak istemeyen düzensiz göçmenler, araçtan çıkarak kaçmaya başladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Teker teker yakalanan şahıslar, gözaltına alınarak jandarma merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.