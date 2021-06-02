Euro
10.4927
0.81%
Dolar
8.6186
1.17%
Altın
525.16
0.88%
Borsa
1.429
-0.22%
Bitcoin
319.368
2.48%
EXEN Coin
32.51
-2.95%
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Van’da düzensiz göçmenleri taşıyan araç yan yattı

    Ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs, jandarma ekiplerinden kaçarken yan yattı. Kaza yapan araçtan çıkıp kaçmaya çalışan şahıslar yakalandı.
    • İHA
    • 02.06.2021 - 13:21
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 13:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van’da düzensiz göçmenleri taşıyan araç yan yattı

    Van’da, sınırdan kaçak giriş yapan ve organizatör tarafından minibüse alınan yaklaşık 40 düzensiz göçmen, Batı'ya gitmek üzere yola çıktı.

    Saray ilçesinde güvenlik güçlerinin takibine takılan minibüs, dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

    Bakışık Mahallesi’nde kontrolden çıkan araç yan yattı.

    Jandarma ekiplerine yakalanmak istemeyen düzensiz göçmenler, araçtan çıkarak kaçmaya başladı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Teker teker yakalanan şahıslar, gözaltına alınarak jandarma merkezine götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Van’da düzensiz göçmenleri taşıyan araç yan yattı #1

    Van’da düzensiz göçmenleri taşıyan araç yan yattı #2

    Van’da düzensiz göçmenleri taşıyan araç yan yattı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir