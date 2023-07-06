Vanlı ailelerin evlat nöbeti 60'ıncı haftaya girdi: 'Kızım HDP'liler tarafından dağa kaçırıldı' 2016'da dağa kaçırılan kızı için evlat nöbetine atılan anne, "HDP'liler bilsin ki çocuklarımızı onların elinden almadan buradan ayrılmayacağız." diyerek tepki gösterdi.

DHA

Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, nöbetlerine kararlılıkla devam ediyor.

İlk olarak Diyarbakır'da 3 Eylül 2019'da başlayan eylem, birçok aileye umut oldu.

Farklı illerden harekete geçen aileler; Muş, Van ve Hakkari'deki HDP il binası önünde başlayan eylemlere katılarak evlatlarına teslim ol çağrısında bulundu.

Vanlı aileler dövizlerle yürüdü

Bugün ise ailelerin sesi Van'da yükseldi.

Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 34’ü bulan aileler, ellerindeki dövizlerle il başkanlığı binası önünde oturarak HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

HDP'liler sloganları müzikle bastırmaya çalıştı

60'ncı haftaya ulaşan evlat nöbetinde ailelerin HDP binasına kadar yürüyüşü sırasında polis, yoğun güvenlik önlemi aldı.

HDP İl Başkanlığı binasından da ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik açıldı.

Aileler ise müzik sesine tepki gösterdi.

"Haklı mücadelemizi veriyoruz"

Eyleme katılanlardan Necmettin Biçer, 2016'da kızının kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Yedi yıldır kızından haber alamadığını belirten Biçer, şu ifadeleri kullandı: