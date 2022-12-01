11 yıl önce terör örgütü tarafından dağa kaçırılan kızı için evlat nöbetine katılan anne, "Bizim çocuklarımızın elinden kalem alıp, silah verdiler. Çocuklarımız bunu hak etmedi" dedi.

Diyarbakırlı ailelerin başlattığı eylem birçok aileye umut oldu.

Çocukları, PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, Hakkari, Şırnak ve Van başta olmak üzere birçok ilde bulunan HDP binalarının önünde bir araya geliyor.

Aileler, hava koşullarına aldırış etmeden haklı eylemlerini sürdürüyor.

Van'da 50'nci haftada da bir araya gelerek pankartlarla yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı.

Ailelerin sesini yine müzikle bastırmaya çalıştılar

Aileler, binanın önünde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.

HDP İl Başkanlığı binasından da ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik açıldı.

DHA'nın aktarımına göre; müzik sesine tepki gösteren aileler, PKK aleyhinde sloganlarını sürdürdü.

Vanlı ailelerin evlat nöbeti sürüyor ViDEO

"Kızımı gelinliğiyle görmek, kınasını yakmak istiyordum"

Eyleme katılan 3 çocuk annesi Nazlı Sancar, kızı Şeyma'nın 11 yıl önce terör örgütünce dağa kaçırıldığını söyledi.

Yıllardır kızı için mücadele ettiğini belirten Sancar, "HDP ve PKK bizden ne istiyor? HDP, benim kızımı kaçırıp, PKK'ya teslim etti. 11 yıldır Şeyma'nın acısını çekiyorum. Her gün asker ve polislerimiz şehit oluyor. Küçük çocuklardan ne istiyorlar? HDP ve PKK artık bu kirli ellerini bizim üzerimizden çeksin. Çocuklarımız için buradayız. Bize, 'Satılmış anneler' diyorlar. Benim ciğerim nasıl yanıyorsa onların ciğeri de öyle yanar. Para için burada değilim, gönüllü geldim. Bizim çocuklarımızın elinden kalem alıp, silah verdiler. Çocuklarımız bunu hak etmedi. Kızımı gelinliğiyle görmek, kınasını yakmak istiyordum. Bu benim hayalimdi. Bu zalimler bizden ne istiyor? Kızım beni duyuyorsan şu ana kadar 39 evladımız anne ve babalarına kavuştu. Sen de gel, beni sevindir. Devlet büyüklerimiz bu konuda büyük bir mücadele veriyor. Gel, sen de teslim ol." dedi.

























