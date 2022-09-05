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    Vanlılar içten içe yanan toprağın araştırılmasını istiyor

    Kırçalı Mahallesi'ndeki sazlıkta içten içe yanan toprak, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Mahalleli, 2 haftadır bölgede kendiliğinden yükselen dumanlar için araştırma yapılmasını istedi.
    • 05.09.2022 - 15:16
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 15:35
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    Vanlılar içten içe yanan toprağın araştırılmasını istiyor

    Van'ın Özalp ilçesi Kırçalı Mahallesi'ndeki sazlıkta, sabah saatlerinde içten içe yanan toprağı ve dumanı görenler, yangına müdahale etmeye başladı.

    İhbar üzerine bölgeye gelen Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 2 dönüm civarındaki alanda görülen yangını, yaklaşık 1 saatte söndürdü.

    "Bu alanda 2 haftadır aralıklarla böyle dumanlar kendiliğinden yükseliyor"

    DHA'nın aktardığına göre mahalle muhtarı Ömer Ertürk, durumu itfaiyeye haber verdiklerini belirterek, "Dumanları takip ettik. Başta çobanların ateş yaktığını düşündük. Sonra yanan alana geldiğimizde çimenlerin içten içe yandığını gördük. Söndürmeye çalıştık söndüremedik. Sonra itfaiye ekiplerine haber verdik. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. Bu alanda 2 haftadır aralıklarla böyle dumanlar kendiliğinden yükseliyor. Uzman ekiplerce bunun araştırılmasını istiyoruz." dedi.

    Vanlılar içten içe yanan toprağın araştırılmasını istiyor #1

    Vanlılar içten içe yanan toprağın araştırılmasını istiyor #2

    Vanlılar içten içe yanan toprağın araştırılmasını istiyor #3

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