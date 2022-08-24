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    Verdiği cevapla Türkiye'yi ağlatan Ayşe üniversiteyi kazandı

    Osmaniye’de üniversite sınavına girecekken polise söyledikleriyle Türkiye’yi ağlatan Ayşe Sabancalı, Nevşehir Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Çocuk Bölümü’ne yerleşti.
    • 24.08.2022 - 16:02
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 16:11
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    Verdiği cevapla Türkiye'yi ağlatan Ayşe üniversiteyi kazandı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testine (TYT) gireceği sırada kimliğini unuttuğu için gözyaşlarına boğulan Ayşe Sabancalı, ailesine ulaşmaya çalışan görevli polislere “Annem de babam da vefat etti” şeklinde verdiği cevapla Türkiye gündemine gelmişti.

    Yaşanılan üzücü olayın ardından Ayşe Sabancalı’ya sahip çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tüm eğitim masraflarının karşılanacağı sözünü vermişti.

    Ayşe üniversiteli oldu

    2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayşe Sabancalı, Nevşehir Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Çocuk Bölümü’ne yerleşti.

    MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin kurucusu olduğu Osmaniye Vakfı tarafından yapılan açıklamada Nevşehir Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümüne yerleşen Ayşe Sabancalı’nın okul yıllık ücretinin yatırıldığı görüşlerine yer verildi.

    Devlet Bahçeli'nin müjdesi Ayşe'yi mutlu etti

    "Eğitim hayatı boyunca evladımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

    İHA'nın aktardığına göre vakfın sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, “Osmaniye’de üniversite sınavına girişi sırasında gündeme gelen, hem yetim hem de öksüz kızımız Ayşe Sabancalı’nın, devlet ya da vakıf fark etmeksizin hangi üniversite ve bölümde okumak istiyorsa, Vakfımızın Kurucusu ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatları ile Osmaniye Vakfı olarak tüm eğitim masraflarını üstleneceğimizi kamuoyuna duyurmuştuk. YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında, Ayşe Sabancalı kızımız, Nevşehir Kapadokya Üniversitesi, Kapadokya Meslek Yüksek Okulu, Çocuk Gelişimi Bölümüne kendi isteği ile yerleşmiş olup, okulun yıllık ücreti Vakfımız tarafından yatırılmıştır. Ayrıca eğitim hayatı boyunca evladımızın yanında olmaya devam edeceğiz” denildi.

    Verdiği cevapla Türkiye yi ağlatan Ayşe üniversiteyi kazandı #1

    Verdiği cevapla Türkiye yi ağlatan Ayşe üniversiteyi kazandı #2

    Verdiği cevapla Türkiye yi ağlatan Ayşe üniversiteyi kazandı #3


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