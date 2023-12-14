Vicdansızlığın bu kadarı! Hatay'da yaşlı kadını çöp eve terk ettiler... Çocuklarının terk ettiği Perihan Aşkaroğlu, "Derdimi görüyorsunuz. Çocuklarıma bir şey söylemeyeceğim. Astım beni yoruyor yoksa iyiyim. Kocamın işi yok. Allah büyük" ifadelerini kullandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Hatay'da herkesin vicdanını sızlatacak bir oaly yaşandı...

Antakya'nın Sofular Mahallesi’nde oturan Perihan Aşkaroğlu ve kocası Muti Aşkaroğlu, 5 yıldır çöp evde hayata tutunmaya çalışıyor.

4 çocuğu olan ve onları zorluklarla büyüten yaşlı kadın, kendilerini arayıp sormadıklarını ifade etti.

Astım hastası olan Aşkaroğlu’nun yaşadığı ev ise yıllar geçtikçe çöp eve dönüştü.

"Yengemin kimliği çocuklarında"

Yeğen Mehmet Aşkaroğlu, "Bazen yengemin astım krizleri tutuyor. Yengemin kimliği çocuklarında olduğu için hastanelerde işlem yapılamıyor. Bu yüzden yengem çok zor durumda kalıyor.

İki oğlu ve iki kızı var. Amcam Muti Aşkaroğlu eskiden kebapçıydı ama uzun zamandır işsiz. 5 yıldır evde, bu durumla yaşıyorlar." dedi.

"Çocuklarım böyle olduktan sonra ne söyleyeceğim"

Çocuklarının arayıp sormadığı anlatan Perihan Aşkaroğlu, "Derdimi görüyorsunuz. Çocuklarım bazen bakıyorlar bazen bakmıyorlar. Çocuklarıma bir şey söylemeyeceğim. Astım beni yoruyor yoksa iyiyim. Kocamın işi yok. Allah büyük." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)