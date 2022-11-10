Hakkında arama kararı olduğu anlaşılınca polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Yağmur Sarnıç, karakola götürüldü. Karakolu birbirine katan Sarnıç, nezarete atıldı.

Eski futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç’ın, İstanbul’un Maltepe ilçesi Küçükyalı Mahallesi'ndeki 17. Noter'de işlem yaptığı sırada, hakkında Düzce 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nce suç delillerini bildirmeme suçundan aranması olduğu anlaşıldı.

Polis merkezine götürüldü

Noter çalışanları da bu durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, Sarnıç'ı işlem yapmak üzere polis merkezine götürdü.

Zorluk çıkardı

Sarnıç, karakola götürüldükten sonra polis memurlarına zorluk çıkardı.

Kendini yere bırakan Sarnıç, müdahale sırasında polis memurlarına küfür ve hakaret etti.

Yağmur Sarnıç, karakolda olay çıkardı ViDEO

Nezarete atıldı

Kadın memurun tüm çabasına rağmen yerden kalkmayan ve hakaretlerine devam eden Sarnıç'a, diğer polisler müdahale etti.

Hakaretlerine devam eden Yağmur Sarnıç, 'Görevli memura mukavemet' suçundan nezarete atıldı.

DHA’nın haberine göre nezarette bile polislere küfür ve hakaret ettiği öne sürülen Sarnıç, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla 'Memura mukavemet' suçundan adliyeye sevk edildi.

Karakolu birbirine kattığı anlar kamerada

Yağmur Sarnıç'ın karakolu birbirine kattığı o anlar, güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.

Görüntülerde Sarnıç'ın kendini yere bıraktığı, polisin tüm ısrarı ve müdahalesine rağmen dakikalarca yerden kalkmadığı görülüyor.