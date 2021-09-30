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- Yakalanan DEAŞ üyesinin örgüt içi evlendirme yaptığı ortaya çıktı
Yakalanan DEAŞ üyesinin örgüt içi evlendirme yaptığı ortaya çıktı
- DHA
- 30.09.2021 - 11:01
- Güncelleme : 30.09.2021 - 11:33
Adana ve İstanbul'da, DEAŞ'ın yapılanmasını deşifre etmek için yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu 14 kişi tespit edildi.
Yakalama kararının ardından 23 Eylül sabahı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, 6 firarinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Yakalanan örgüt üyelerinin, Yamaçlı grubunu yeniden toparlamaya çalıştığı belirlendi.
ÖRGÜTE ELEMAN KAZANDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Şüphelilerin arasında, DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden’in yardımcısı Resul B.’nin de bulunduğu belirtildi.
Resul B.’nin, örgüte eleman kazandırmak için faaliyet yürüttüğü, örgüt içi evlendirme yaptığı, Suriye’deki kamplarda bulunan örgüt üyeleri ve eşlerinin kurtarılması için para topladığı iddia edildi.
DEAŞ operasyonuyla yakalananlar adliyeye sevk edildi ViDEO
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Eşi, 3 kızı ve bir oğluyla birlikte 2 torununun Irak’ta tutuklu bulunduğu belirtilen Resul B.’nin, ifadesinde Mahmut Özden’i tanımadığı ve hakkındaki suçlamaları reddettiği bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.