Yakalanan DEAŞ üyesinin örgüt içi evlendirme yaptığı ortaya çıktı

DEAŞ operasyonuyla yakalanarak adliyeye sevk edilen 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana ve İstanbul'da, DEAŞ'ın yapılanmasını deşifre etmek için yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu 14 kişi tespit edildi.

Yakalama kararının ardından 23 Eylül sabahı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, 6 firarinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Yakalanan örgüt üyelerinin, Yamaçlı grubunu yeniden toparlamaya çalıştığı belirlendi.

ÖRGÜTE ELEMAN KAZANDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin arasında, DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden’in yardımcısı Resul B.’nin de bulunduğu belirtildi.

Resul B.’nin, örgüte eleman kazandırmak için faaliyet yürüttüğü, örgüt içi evlendirme yaptığı, Suriye’deki kamplarda bulunan örgüt üyeleri ve eşlerinin kurtarılması için para topladığı iddia edildi.

DEAŞ operasyonuyla yakalananlar adliyeye sevk edildi ViDEO

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Eşi, 3 kızı ve bir oğluyla birlikte 2 torununun Irak’ta tutuklu bulunduğu belirtilen Resul B.’nin, ifadesinde Mahmut Özden’i tanımadığı ve hakkındaki suçlamaları reddettiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

















