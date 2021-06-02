Yalova merkezli 4 ilde insan kaçaklarına operasyon

11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, insan kaçakçılığı yapan 18 örgüt elemanı ve 88 düzensiz göçmen gözaltına alındı. Göçmenlerin sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yapan örgütün tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Göçmenlerin barınak olarak tabir edilen alanlarda toplandığı istihbaratını alan ekipler, örgüt üyelerini takibe aldı.

YURT DIŞI BAĞLANTILARI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yalova merkez olmak üzere İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale’de belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgüt lideri olduğu belirlenen A.M. isimli şahıs da dahil, 15’i yabancı uyruklu 18 kişi ve 88 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

A.M’nin yurt dışı bağlantıları olduğu tespit edildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda suçtan elde edilen toplam 108 bin 830 lira, 2 bin 700 euro, bin dolar ve 32 milyon İran riyali, ücret kayıtlarının not alındığı defterler ve dijital materyaller ele geçirildi.

18 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 kişi, Yalova Adliyesi’ne sevk edildi.

88 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri başlatıldı.