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    Yalova merkezli tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

    Emnniyet güçlerince tefecilere yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
    • 09.06.2022 - 10:47
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    Yalova merkezli tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

    Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayan kişi ve kişilerin tutuklanması için çalışma başlattı.

    İnsanların zayıf hallerinden yararlanan şüphelileri teknik takibe alan polis ekipleri, alova ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    5 kişi gözlatına alındı

    21 kişiyi mağdur ettikleri belirlenen şüphelilerin organizatörleri A.Ç. ve H.Ö. ile finans sağlayan Y.Ş., R.T. ve K.E. yakalanıp, gözaltına alındı.

    Verdikleri paranın kat ve kat fazlasını geri alıyorlar

    Şüphelilerin Balıkesir, Bilecik, Bursa ve Eskişehir’deki birçok kişiye yüksek faizle para verdiği, karşılığında senet imzalattıkları saptandı. 3 aylık süreçte farklı kişilere 815 bin TL veren şüphelilerin, bu parayı 3 milyon 600 bin TL olarak geri aldığı tespit edildi.

    DHA'nın haberine göre; gözaltına alınan şüpheli şahısların emniyetteki sorgusuna ise devam ediliyor.

    Yalova merkezli tefecilik operasyonu: 5 gözaltı #1

    Yalova merkezli tefecilik operasyonu: 5 gözaltı #2


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