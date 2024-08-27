İHA

Armutlu Meslek Yüksek Okulu süs balıkları üretim birimi önlerinden gezmek için kanoyla denize açılan Hüseyin Piner ve Yücel Coşkun'dan haber alınamıyor.

Arkadaşlarının yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye gelen arama kurtma ekipleri, gençlerin kaybolduğu pazar gününden beri çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede yaklaşık 48 saattir süren çalışmalar Yalova açıklarının yanı sıra Bursa’nın Mudanya ilçesi açıklarında devam ediyor.

"TEMAS SAĞLANAMADI"

Konuyla ilgili Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

25 Ağustos 2024 tarihinde saat 17.20'de şişme kano ile kaybolan ve haber alınamayan iki şahsın Armutlu'da kaybolmasına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezimize yapılan ihbar ile 17.30'da başlayan arama kurtarma faaliyetlerinde 18.57'de şişme kanoya ulaşılmış ancak aranan iki şahsa rastlanmamıştır.



Halen genişletilerek devam eden arama ve kurtarma çalışmalarında henüz iki vatandaşımızla temas sağlanamamıştır. Mevcut durumda arama ve kurtarma sahasında; 18 bot, 1 helikopter, 26 araç, 2 tekne, 149 personel Valiliğimiz AFAD İl Müdürlüğümüz koordinesinde Yalova, Bursa ve Sakarya AFAD ekipleri; Sahil Güvenlik, Jandarma JAK, Deniz Polisi su altı ekipleri, STK'lar ile birlikte arama ve kurtarma faaliyetleri aralıksız olarak devam etmektedir.