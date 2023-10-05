Yalova'da 13 günlük bebeğin zehirlendiği dava görüldü: Babaya 20 yıl hapis talebi Yalova’da 13 günlük bebeğinin mamasına karınca ilacı dökerek öldürmeye teşebbüs ettiği ileri sürülen babanın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada baba Serhat O.’nun 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İHA

Yalova'da 8 Kasım 2021 tarihinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki evlerinde 13 günlük öz kızı E.E.O.’yu öldürmeye teşebbüsle suçlanan baba Serhat O.’nun, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanmasına devam edildi.

"Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuksuz yargılanan sanık duruşmaya katılmadı.

Davada sanık ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak eczane çalışanı Ö.K. dinlendi.

Tanık eczacı dinlendi

Tanık, bir kız çocuğunun mama kutusu getirip bozulup bozulmadığını sorduğunu anlattı.

Mamanın topaklanmış olduğunu ifade eden Ö.K., “Bozuk olduğunu sandım. Bizden alıp almadığını sordum. Rutubet ya da su kaçmış olabileceğini düşündüm.” dedi.

Ö.K., mamanın içinde başka bir madde bulunabileceğini düşündüğünü ve bunu gelen bebeğin ablası E.O.’ya söylediğini ifade etti.

Ardından savcı davada mütalaasını açıkladı.

Paylaşımları dikkat çekti

Savcı, Serhat O.'nun doğacak 3’üncü çocuğunu istemediğini ve eşine kürtaj yaptırma girişiminde bulunduğunu hatırlattı. Savcı, sanığın sosyal medyada “Tam rahat edelim derken artık çocuk ayak bağı gibi dolandı ayaklarıma, aldık başa belayı” ve “Kırkından sonra bulduk belayı” paylaşımlarına dikkati çekti.

Savcı, Serhat O.’nun “Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsini talep etti.

Dava ertelendi

Savcı, yargılanmasına tutuksuz devam edilen sanık Serhat O.’nun yeniden tutuklanmasını da talep etti. Bakanlık avukatı da mütalaaya katıldıklarını ifade ederek babanın tutuklanmasını talep etti.

Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, adli kontrol yükümlüklerini yerine getirmeyen baba hakkında yakalama kararı çıkardı ve davayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)