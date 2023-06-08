Yalova’da 13 günlük kızını zehirlediği iddia edilen baba yargılanıyor 13 günlük bebeğinin mamasına karınca ilacı dökerek öldürmeye teşebbüs ettiği ileri sürülen babanın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanığın 15 yaşındaki kızı tanık olarak dinlendi. Genç kız, babasının küçük bir bebeğe bunu yapabilecek karakterde olduğunu dile getirdi.

İHA

Yalovalı bir baba, akıllara durgunluk verecek bir eyleme imza attı.

İddiaya göre baba Serhat O., 8 Kasım 2021 tarihinde 13 günlük bebeğinin mamasına karınca ilacı kattı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki evlerinde öz kızı E.E.O.’yu "öldürmeye teşebbüs"le suçlanan Serhat O., şikayet üzerine gözaltına alındı ve hakim karşısına çıktı.

20 yıla kadar hapsi isteniyor

Tutuksuz yargılanmasına karar verilen Serhat O.’nun Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde davası görüldü.

"Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapsi talep edilen Serhat O., duruşmaya katılmadı.

Duruşmada sanığın 15 yaşındaki kızı E.O. tanık olarak dinlendi.

'Babam bunu yapabilecek karakterde'

E.O., anne ve babasının olaydan sonra boşandığını söyledi.

Babasının annesi hamileyken kürtaj yaptırmak istediğini ve kız kardeşini istemediğini anlatan E.O., babasının küçük bir bebeğe bunu yapabilecek bir karakterde olduğunu dile getirdi.

Ertelendi

Davaya taraf olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise bir önceki celsede serbest bırakılan Serhat O.’nun tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşma dosyasındaki eksiklerin giderilmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi.