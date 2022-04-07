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    Yalova'da arkadaş cinayeti: Boğazını camla kesti

    Çiftlikköy'de tartışma yaşayan iki arkadaştan biri, elindeki camla arkadaşın boğazını kesti. Yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 07.04.2022 - 16:22
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 16:43
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    Yalova'da arkadaş cinayeti: Boğazını camla kesti

    Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde iki arkadaşın tartışmasında kan aktı.

    İbrahim Karakılıç (21) ile Uğur Ender T. (23) henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşadı.

    Cam parçasıyla arkadaşının boğazını kesti

    Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Uğur Ender T., eline geçirdiği cam parçasıyla İbrahim Karakılıç'ı boğazından yaraladı.

    Karakılıç kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerini terk etti.

    Yaralı genç hayatını kaybetti

    Karakılıç, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Uğur Ender T. ise polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Yalova da arkadaş cinayeti: Boğazını camla kesti #1


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