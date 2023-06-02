Yalova'da bahçede cansız bulunan şahsın ölüm nedeni araştırılıyor

İHA
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde korkunç bir oolay yaşandı.
Hanım Mahallesi Yalova Caddesi'ndeki bir apartmanda vatandaşlar, komşuları Vedat Köşker'in (70) bahçede cansız bedenini fark etti.
Ceset incelendi
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, yüz üstü şekilde yerde duran cesette inceleme yaptı.
Koah hastası olduğu ortaya çıktı
Ardından yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi için Çınarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Koah hastası olduğu öğrenilen Köşker’in ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.