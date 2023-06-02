Yalova'da bahçede cansız bulunan şahsın ölüm nedeni araştırılıyor
İHA

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde korkunç bir oolay yaşandı.

Hanım Mahallesi Caddesi'ndeki bir apartmanda vatandaşlar, komşuları Vedat Köşker'in (70) bahçede cansız bedenini fark etti.

Ceset incelendi

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, yüz üstü şekilde yerde duran cesette inceleme yaptı.

Koah hastası olduğu ortaya çıktı

Ardından yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi için Çınarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Koah hastası olduğu öğrenilen Köşker’in ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.