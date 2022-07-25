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    Yalova’da balık avlamak için girdiği denizden 22 gün sonra cesedi çıktı

    Zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan 2 çocuk babasının cesedi, 22 gün sonra 5 kilometre uzaklıkta bulundu.
    • 25.07.2022 - 16:29
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 16:53
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    Yalova’da balık avlamak için girdiği denizden 22 gün sonra cesedi çıktı

    Yalova’nın Altınova ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Cahit Turhan (42), 3 Temmuz’da zıpkınla balık avlamak için Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinden çıktı.

    Tersanede kaynakçılık yapan Turhan’ın eve dönmemesi üzerine ailesi, polise haber verdi.

    İskeleden denize girdi, bir daha çıkmadı

    İhbar üzerine arama çalışması başlatan ekipler, sahil şeridindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    Kamera görüntülerinden Turhan’ın, 06.30 sıralarında Tersaneler Bölgesi Hersek İskelesi’nden denize girdiği belirlendi.

    Bunun üzerine başlatılan arama- kurtarma çalışmasından sonuç alınamadı.

    Yalova’da balık avlamak için girdiği denizden 22 gün sonra cesedi çıktı #1

    5 kilometre mesafede cansız bedeni bulundu

    Bugün Tavşanlı sahili açıklarında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarını alan ekipler, bölgeye gitti.

    Denizden çıkarılan cesedin, Cahit Turhan’a ait olduğu belirlendi.

    DHA’nın haberine göre denize girdiği noktaya 5 kilometre mesafede bulunan Turhan’ın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Yalova’da balık avlamak için girdiği denizden 22 gün sonra cesedi çıktı #2


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