Yalova’da 30 yaşındaki Hasan Yıldırım, evinin balkonunda tadilat yaparken dengesini kaybederek dördüncü kattan aşağıya düştü. 4. kattan düşen talihsiz adam hayatını kaybetti.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesi Çağdaş 1 Apartmanının dördüncü katında, nişanlı olan ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Hasan Yıldırım (30), dairesinin balkonunda tadilat gerçekleştiriyordu.

Yalova'da balkon demirini keserken yere düşen adam hayatını kaybetti - Video



DENGESİNİ KAYBEDİP YERE DÜŞTÜ

Evlenmeden önce evini yenilediği öğrenilen Yıldırım, balkon demirini kestiği sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti.

Dairede ve gencin düştüğü alanda savcı ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Yıldırım’ın cansız bedeni daha sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.





OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

30 yaşındaki Hasan Yıldırım'ın balkondan düşerek hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gencin demir kesmek isterken dengesini kaybedip dördüncü kattan aşağıya düştüğü görülüyor.



