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    Yalova'da balkon demirini keserken yere düşen adam hayatını kaybetti

    Yalova’da 30 yaşındaki Hasan Yıldırım, evinin balkonunda tadilat yaparken dengesini kaybederek dördüncü kattan aşağıya düştü. 4. kattan düşen talihsiz adam hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 31.01.2022 - 07:17
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 07:23
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    Yalova'da balkon demirini keserken yere düşen adam hayatını kaybetti

    Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesi Çağdaş 1 Apartmanının dördüncü katında, nişanlı olan ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Hasan Yıldırım (30),  dairesinin balkonunda tadilat gerçekleştiriyordu.

    Yalova'da balkon demirini keserken yere düşen adam hayatını kaybetti - Video

    DENGESİNİ KAYBEDİP YERE DÜŞTÜ

    Evlenmeden önce evini yenilediği öğrenilen Yıldırım, balkon demirini kestiği sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Dairede ve gencin düştüğü alanda savcı ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Yıldırım’ın cansız bedeni daha sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    Yalova da balkon demirini keserken yere düşen adam hayatını kaybetti #1

    OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    30 yaşındaki Hasan Yıldırım'ın balkondan düşerek hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gencin demir kesmek isterken dengesini kaybedip dördüncü kattan aşağıya düştüğü görülüyor.

     

    Yalova da balkon demirini keserken yere düşen adam hayatını kaybetti #2

    Yalova da balkon demirini keserken yere düşen adam hayatını kaybetti #3

    Yalova da balkon demirini keserken yere düşen adam hayatını kaybetti #4


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