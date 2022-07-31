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    Yalova'da baygınlık geçiren sürücü kaza yaptı

    Şeker hastası olan sürücü, direksiyon başındayken baygınlık geçirerek kaza yaptı. O anlar kameralara yansıdı.
    • 31.07.2022 - 18:00
    • Güncelleme : 31.07.2022 - 18:05
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    Yalova'da baygınlık geçiren sürücü kaza yaptı

    Geçtiğimiz günlerde Yalova'da seyir halindeki araç kaza yaptı.

    Sürücünün seyir halindeyken baygınlık geçirdiği aracın görüntüleri ortaya çıktı.

    Direksiyon başında baygınlık geçirdi

    Şeker hastası kamyonet sürücüsü, trafikte ilerlediği esnada baygınlık geçirdi ve kamyonet kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

    Markete çarparak duran aracın sürücüsü kazada yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yalova'da baygınlık geçiren sürücü kaza yaptı VİDEO

    Yalova da baygınlık geçiren sürücü kaza yaptı #1

    O anlar kameralara yansıdı

    İHA'nın aktarımına göre; Ortaya çıkan görüntülerde kavşaktan bir aracın dönüş yaparken, jandarma trafik ekiplerinin de şans eseri olay yerinde olduğu görülüyor.

    Yalova da baygınlık geçiren sürücü kaza yaptı #2

    Yalova da baygınlık geçiren sürücü kaza yaptı #3


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