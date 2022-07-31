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Yalova'da baygınlık geçiren sürücü kaza yaptı

Yalova'da baygınlık geçiren sürücü kaza yaptı

Şeker hastası olan sürücü, direksiyon başındayken baygınlık geçirerek kaza yaptı. O anlar kameralara yansıdı.