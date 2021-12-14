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- Yalova'da bir şahıs uçurumdan düşerek can verdi
Yalova'da bir şahıs uçurumdan düşerek can verdi
Altınova ilçesi Ballıkaya bölgesinde manzarayı izlemek isteyen adam, 150 metre yükseklikten aşağıya düştü. Olay anında can veren adam bulunduğu yerden, ekiplerce çıkarıldı.
- İHA
- 14.12.2021 - 13:35
- Güncelleme : 14.12.2021 - 13:47
Yalova'nın Altınova ilçesi Ballıkaya bölgesinde manzarayı izlemek isteyen Osman Dağdeviren, 150 metre yükseğe çıktı.
Bu esnada aşağıya düşen Dağdeviren, hayatını kaybetti.
CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
İhbar üzerine bölgeye gelen itfiaye, AFADve jandarma ekipleri, Dağdeviren'i düşerek can verdiği yerden çıkarıp yetkililere teslim etti.
Dağdeviren'in cenazesi, otopsi için Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.