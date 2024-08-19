DHA
Yalova'da arkadaşlarına gösteri yapmak isteyen gencin oyunu kötü bitti...
Arkadaşlarıyla Gazipaşa Caddesi'nde bulunan bir parka giden Emirhan Akdeniz, bisikletiyle gösteri yapmak istedi.
AYAKLIK BACAĞINA SAPLANDI
Akrobasi hareketleri yapmaya başlayan genç bir anda dengesini kaybedince, bacağına bisiklet ayaklığı saplandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
İtfaiye ekipleri bisiklet ayaklığını keserken sağlık ekipleri Akdeniz'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
Ardından hastaneye kaldırılan Emirhan Akdeniz'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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