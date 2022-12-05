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- Yalova’da boşanma aşamasındaki eşinin kucağından bebeğini kaçırdı
Yalova’da boşanma aşamasındaki eşinin kucağından bebeğini kaçırdı
- 05.12.2022 - 19:39
Yalova’da Türk vatandaşı R.K., boşanma aşamasındaki Iraklı eşi A.A.K. ve arkadaşlarıyla Rüstempaşa Mahallesi Sema Sokak’ta karşılaştı.
Baba, çocuğunu kendisine göstermediği gerekçesiyle eşiyle tartışmaya başladı.
R.K., tartışma sırasında birdenbire annesinin kucağındaki çocuğu akarak koşmaya başladı.
"Çocuk benim çocuğum"
Bu sırada anne ve arkadaşlarının çığlık sesleri, sokaklarda yankılandı.
Fatih Caddesi’nde bekleme halindeki zabıta aracının yanına doğru koşan baba, çevreden gelen vatandaşlara "Çocuk benim çocuğum." diyerek bağırdı.
Çocuk anneye teslim edildi
Yaşanan olay sonrasında birbirinden şikayetçi olan şahıslar, karakolluk oldu.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla baba hakkında çocuk kaçırmadan dolayı işlem gerçekleştirildi.
İHA'nın haberine göre; çocuk ise annesine teslim edildi.