Petrol
85.16
-0.48%
Euro
19.5943
-0.18%
Dolar
18.6387
0.02%
Altın
1.063
-1.30%
Borsa
4958
0.00%
Bitcoin
322.868
0.05%
BTXN Coin
5.48
2.04%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 11 C

    Yalova’da boşanma aşamasındaki eşinin kucağından bebeğini kaçırdı

    R.K. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu Iraklı eşi A.A.K.'nın kucağındaki bebeği alarak kaçmaya çalıştı. Karakolluk olan çift, birbirlerinden şikayetçi olurken bebek, annesine teslim edildi.
    • 05.12.2022 - 19:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yalova’da boşanma aşamasındaki eşinin kucağından bebeğini kaçırdı

    Yalova’da Türk vatandaşı R.K., boşanma aşamasındaki Iraklı eşi A.A.K. ve arkadaşlarıyla Rüstempaşa Mahallesi Sema Sokak’ta karşılaştı.

    Baba, çocuğunu kendisine göstermediği gerekçesiyle eşiyle tartışmaya başladı.

    R.K., tartışma sırasında birdenbire annesinin kucağındaki çocuğu akarak koşmaya başladı.

    "Çocuk benim çocuğum"

    Bu sırada anne ve arkadaşlarının çığlık sesleri, sokaklarda yankılandı.

    Fatih Caddesi’nde bekleme halindeki zabıta aracının yanına doğru koşan baba, çevreden gelen vatandaşlara "Çocuk benim çocuğum." diyerek bağırdı.

    Çocuk anneye teslim edildi

    Yaşanan olay sonrasında birbirinden şikayetçi olan şahıslar, karakolluk oldu.

    Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla baba hakkında çocuk kaçırmadan dolayı işlem gerçekleştirildi.

    İHA'nın haberine göre; çocuk ise annesine teslim edildi.

    Yalova’da boşanma aşamasındaki eşinin kucağından bebeğini kaçırdı #1

    Yalova’da boşanma aşamasındaki eşinin kucağından bebeğini kaçırdı #2


    Kitap fuarında 'Cumhurbaşkanı olacak mısınız' sorusu
    Gündem

    Kitap fuarında 'Cumhurbaşkanı olacak mısınız' sorusu

    İngiltere'de gıda hırsızlığı artıyor
    Dünya

    İngiltere'de gıda hırsızlığı artıyor

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir