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Yalova’da, çete lideri evlilik teklifine helikopterle gitti

Yalova’da, çete lideri evlilik teklifine helikopterle gitti

Devre mülk sahiplerini yüksek fiyatla satış vaadi ile dolandıran çetenin lideri olduğu belirlenen Ramazan T.’nin, kız arkadaşına helikopterli, lüks bir evlilik teklifi yaptığı belirlendi.