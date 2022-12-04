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- Yalova’da, çete lideri evlilik teklifine helikopterle gitti
Yalova’da, çete lideri evlilik teklifine helikopterle gitti
- 04.12.2022 - 12:39
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, devre mülk sahiplerini yüksek fiyatla satış vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen çete üyelerini mercek altına aldı.
Çete üyelerini yakalamak için başlatılan çalışma kapsamında teknik ve fiziki takipler gerçekleştirildi.
DHA’nın haberine göre; şüphelilerin çok sayıda kişiye devre mülk satışı yapabilme adına kredi çektirdiği ve bu paralara el koyduğu belirlendi.
26 şüpheli yakalandı
Cuma günü düzenlenen operasyonla 26 çete üyesini yakalanıp gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan çete lideri olduğu değerlendirilen Ramazan T.’nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görsellerdeki lüks yaşamı dikkat çekti.
Helikoptere bindi, Çırağan’da evlilik teklifi etti
Kız arkadaşıyla helikoptere binen Ramazan T.’nin Çırağan Sarayı’nda da evlilik teklif ettiği görüldü.