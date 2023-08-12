Yalova'da cinayet gibi kaza: Çarptığı motosikletteki sürücü öldü Belediye meclis üyesinin 23 yaşındaki oğlu, babasından izinsiz aldığı hafif ticari araçla üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklete çarptı. Kazada devrilen motosikletten yola savrulan sürücü hayatını kaybederken, yolcu olarak bulunan kişi de ağır yaralandı. Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA Bir genç, babasına ait aracı izinsiz aldı, bir cana mal oldu… Önceki gece Yalova’nın Adnan Menderes Mahallesi'nde 34 GLJ 609 plakalı hafif ticari araçla seyir halinde olan 23 yaşındaki Yakup Solmaz, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, Yalçın Pehlivan'ın kullandığı motosiklete çarptı. Kurtarılamadı Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten yola savrulan Yalçın Pehlivan ve arkasında bulunan M.T., ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Yalçın Pehlivan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tutuklandı M.T.'nin tedavisi sürerken; Solmaz, kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Solmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Babası, meclis üyesi çıktı Solmaz'ın, Yalova Belediyesi Meclis Üyesi ve Personel A.Ş. Müdürü Alpan Solmaz'ın oğlu olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.