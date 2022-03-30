Yalova’da cinsel istismar davasında tutuksuz sanık, yapılan haberlerin ardından tutuklandı

13 yaşındaki B.N.G.’ye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile 10 yıl hapis cezası alan fakat tutuksuz yargılanan B.P., tehditlerinin sürdürmesinin haberleştirilmesiyle tutuklandı.

Yalova’da 2019 yılında 13 yaşında olan B.N.G.,’nin hayatı, uğradığı cinsel istismar ile altüst oldu.

B.N.G., Ş.A. isimli arkadaşının evine misafirliğe gitti. Olay günü Ş.A., aile uyuduktan sonra B.N.G.'ye erkek arkadaşı ile görüşmek istediğini söyledikten sonra, iki arkadaş gizlice evden çıkıp Ş.A.'nın erkek arkadaşının evine gitti. Fakat kızlar, Ş.A.'nın sevgilisi yerine evde B.P. isimli başka bir şahıs ile karşılaştı.

Bir süre sonra Ş.A. uyuyunca, B.P. de yeni tanıştığı B.N.G.'ye cinsel istismarda bulundu. Olaydan sonra sürekli tehditlerini sürdüren B.P., ilerleyen günlerde B.N.G.’yi bir inşaat alanına götürerek yine cinsel istismarda bulundu.

YAKLAŞIK 1 YIL SONRA OLAYI ANNESİNE ANLATTI

B.P.’nin tehditlerine daha fazla dayanamayan B.N.G., başına gelenleri yaklaşık 1 yıl sonra annesi K.Ş.’ye anlattı. K.Ş., savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturmanın ardından, Kasım 2020’de B.P. ile Ş.A. hakkında Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için tutuksuz yargılanan B.P., 17 Mart’ta görülen karar duruşmasında hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.

HEYET, TAKDİR İNDİRİMİ UYGULADI

Mahkeme heyeti, sanık B.P.'ye 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 20 yıl hapis cezası verdi. B.P.'nin olay tarihinde 18 yaşından küçük olması ve sabıkasının bulunmamasını dikkate alan heyet, 'takdir indirimi' de uygulayarak cezayı 10 yıla düşürdü.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

B.P.'nin tutuklanma talebi de mahkemece reddedildi. Diğer sanık Ş.A. ise beraat etti.

B.N.G., KADES KAPSAMINA ALINDI

B.N.G.’nin ailesinin avukatı Ilgın Dereli, kararı üst mahkemeye taşıdı. Avukat Ilgın Dereli ayrıca B.P.’nin tehditlerini sürdürdüğünü belirterek B.N.G. hakkında koruma kararı çıkarttı. B.N.G., KADES kapsamına alındı.

OLAYIN HABERLEŞTİRİLMESİ İLE TUTUKLANDI

Dava sürecinin ve B.P.’nin tehditlerini sürdürmesinin haberleştirilmesinin ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, B.P.'nin tutuksuz yargılanmasına itiraz etti. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı reddetti. Bu kez karar, Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı.

Mahkeme, hapis cezasının yanı sıra baskı oluşturma, kaçma şüphesi ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını gözeterek B.P.'nin tutuklanmasına hükmetti.

Tutuklama kararının ardından B.N.G., herkese teşekkür ederek, "İyi ki varsınız. Sizin sayenizde sesimizi duyurduk ve adalet yerini buldu.” ifadelerini kullandı.

“SAYENİZDE KIZIM BİR ÖZGECAN, MÜNEVVER OLMADI”

Anne K.Ş. ise şu sözleri kullandı:

“1,5 yıldır verdiğim savaşta, sesimi duyuramamanın acısını yaşıyordum. En sonunda sesimi duyurdum ve verdiğim savaşı kazandım. Yalnız değilmişim, sesimi duyup elimden tutan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizin sayenizde kızım bir Özgecan, Münevver olmadı. Olabilirdi, cansız bedeni de gelebilirdi.”