Yalova'da DEAŞ üyesi iki hükümlü yakayı ele verdi Kent genelinde yapılan operasyonlarda DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan 6'şar yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İHA

Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor...

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürdürülen istihbarat çalışmalarında DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Y. ve S.S. isimli şüphelilerin kaldıkları adresi tespit etti.

İKİ KİŞİ YAKALANDI

Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Adnan Menderes ve Bağlarbaşı mahallelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası bulunan A.Y. ve S.S. yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

İki hükümlü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)