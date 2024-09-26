Yalova'da DEAŞ üyesi iki hükümlü yakayı ele verdi

İHA
Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor...
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürdürülen istihbarat çalışmalarında DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Y. ve S.S. isimli şüphelilerin kaldıkları adresi tespit etti.
İKİ KİŞİ YAKALANDI
Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Adnan Menderes ve Bağlarbaşı mahallelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası bulunan A.Y. ve S.S. yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
İki hükümlü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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