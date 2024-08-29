Yalova'da denizde kaybolan genç aranıyor Denize kanoyla açıldıktan sonra kaybolan 2 arkadaştan biri olan Yücel Coşkun’un arama çalışmaları 5’inci gününde devam ediyor.

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İHA

Pazar günü denize açılan Hüseyin Piner ve Yücel Coşkun cep telefonlarıyla saat 17.30 sularında 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım talebinde bulundular.

Bölgeye kısa sürede giden Sahil Güvenlik unsurları 2 arkadaşa ulaşamamıştı ve geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştı.

Arama çalışmalarının 4. gününde Hüseyin Piner’in cansız bedenine Bursa’nın Mudanya ilçesi kıyısında ulaşıldı.

Piner’in cenazesi Adana’nın Ceyhan ilçesine götürülerek bugün toprağa verildi.

YÜCEL COŞKUN BULUNAMADI

Öte yandan, Yalova Valiliği ve AFAD Yalova İl Müdürlüğü koordinesinde hava, deniz ve karadan yapılan arama çalışmaları 5. gününde de aralıksız devam ediyor. Yalova ve Bursa’nın Mudanya ilçesi açıklarında çalışmalarını sürdüren ekipler, Yücel Coşkun’u 36 unsur ve 108 personelle arıyor.

Arama çalışmalarında 1 helikopter, 2 dron, 12 bot ve 21 araç görev yapıyor. Mudanya açıklarında 17 unsur 67 personelle sürdürülen çalışmalar Yalova açıklarında ise 16 unsur 41 personelle devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmalarına Yalova, Bursa ve Sakarya AFAD ekipleri, Sahil Güvenlik, Jandarma JAK, Deniz Polisi su altı ekipleri, STK’lar katılıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)