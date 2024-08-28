Yalova'da düğün konvoyundaki çekiciyle yolu kapatıp oynadılar Şehrin göbeğinde çekiciyle caddeyi trafiğe kapatan düğün konvoyunda damat ve arkadaşları son ses açılan müzik eşliğinde yol ortasında dans etti.

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DHA

Düğün konvoyu magandaları, trafikte sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bu defa görüntüler Yalova'dan.

Kemerköprü Caddesi'nde ilerleyen düğün konvoyunda bulunan çekici, şehrin en işlek caddesinde durarak yolu trafiğe kapattı.

İÇKİ ŞİŞELERİYLE DANS ETTİLER

Araçlarından inen damat ve gelinin arkadaşları cadde üzerinde oynadı.

Ellerinde içki şişeleri bulunan grup, çekicinin üzerine çıkarak davul zurna eşliğinde dakikalarca eğlendi.

ADETA KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

Daha sonra çekicinin sürücüsünün, direksiyon başında ayağa kalkıp, seyir halindeyken kapıyı açarak arkadaşlarıyla sohbet ettiği o anlar da cep telefonu ile görüntülendi.

ÇEKİCİNİN TAVANINA ÇIKTILAR

Damat ve gelinin yakınları, bir başka mahallede bu kez çekicinin tavanına çıkıp oynadı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından sonra araçların plaka ve sürücülerini belirlemek için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)