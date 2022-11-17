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- Yalova'da eğlence mekanında fuhuş: 5 sınır dışı
Yalova'da eğlence mekanında fuhuş: 5 sınır dışı
Çiftlikköy ilçesindeki eğlence mekanına gerçekleştirilen operasyonda, 5 yabancı uyruklu kadın hakkında sınır dışı kararı verilirken, şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.
- 17.11.2022 - 13:25
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde faaliyet gösteren bir eğlence mekânına yönelik fuhuş operasyonu gerçekleştirdi.
İHA'nın haberine göre, işletmede çalışan 8 şüpheli gözaltına alındı.
5 yabancı kadın sınır dışı edilecek
Eğlence mekanında gözlem altına alınan 5 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere Yalova İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Şüpheliler serbest
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri Yalova Adliyesi’nde hakim karşısına çıktı.
Zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.