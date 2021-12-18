Haberler

3. Sayfa Haberleri

Yalova'da eve gizlenen uyuşturucuları narkotik köpeği buldu

Yalova'da eve gizlenen uyuşturucuları narkotik köpeği buldu

Jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda narkotik köpeği ‘Venüs’ ile yapılan aramada 847 gram skunk ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.