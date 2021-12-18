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- Yalova'da eve gizlenen uyuşturucuları narkotik köpeği buldu
Yalova'da eve gizlenen uyuşturucuları narkotik köpeği buldu
Jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda narkotik köpeği ‘Venüs’ ile yapılan aramada 847 gram skunk ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 18.12.2021 - 08:58
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuya yönelik mücadelelerini sürdürüyor.
Ekipler, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'nde oturan A.B.T.’nin evinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.
EVDE ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Evde narkotik köpeği 'Venüs' ile yapılan aramada, 847 gram skunk, 1 gram kenevir tohumu, ruhsatsız pompalı tüfek, otomatik av tüfeği, şarjörler ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.B.T. sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.