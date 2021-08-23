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    Yalova'da feci kaza

    Yalova Çınarcık'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle direğe çarpan otomobilde, sürücü kazadan kurtulurken yanında bulunan arkadaşı hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 23.08.2021 - 09:26
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    Yalova'da feci kaza

    Poyraz Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana gelen olay, Murat Satık (26) idaresindeki 34 EAJ 471 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle direğe çarptı.

    Kazanın şiddetiyle sürücünün yanında oturan M.S otomobilden fırlayarak hayatını kaybetti.

    Yalova da feci kaza #1

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü hastaneye kaldırırken, M.S 'nin hayatını kaybettiğini belirledi. M.S.'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morg'una kaldırıldı.

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    Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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