Yalova'da feci kaza: 3 ölü Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan minibüste bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.

DHA

Yalova'nın Altınova ilçesinde Subaşı Beldesi'nden Altınova istikametine gelen sürücüsü belirlenemeyen minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkarak takla attı.

3 kişi hayatını kaybetti

Yoldan geçen araç sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlileri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartılan 3 kişinin yapılan sağlık kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerlerinde kimlik çıkmayan cesetler, Yalova Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.