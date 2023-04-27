Yalova'da feci kaza: 3 ölü

DHA
Yalova'nın Altınova ilçesinde Subaşı Beldesi'nden Altınova istikametine gelen sürücüsü belirlenemeyen minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkarak takla attı.
3 kişi hayatını kaybetti
Yoldan geçen araç sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlileri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartılan 3 kişinin yapılan sağlık kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.
Üzerlerinde kimlik çıkmayan cesetler, Yalova Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.