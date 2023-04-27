Yalova'da feci kaza: 3 ölü
DHA

Yalova'nın Altınova ilçesinde Subaşı Beldesi'nden Altınova istikametine gelen sürücüsü belirlenemeyen minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkarak takla attı.

3 kişi hayatını kaybetti

Yoldan geçen araç sürücülerin ihbarı üzerine yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlileri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartılan 3 kişinin yapılan sağlık kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerlerinde kimlik çıkmayan cesetler, Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yalova'da yoldan çıkan minibüs takla attı: 3 ölü #1
Yalova'da yoldan çıkan minibüs takla attı: 3 ölü #2
Yalova'da yoldan çıkan minibüs takla attı: 3 ölü #3
Yalova'da yoldan çıkan minibüs takla attı: 3 ölü #4
Yalova'da yoldan çıkan minibüs takla attı: 3 ölü #5