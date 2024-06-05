Yalova'da gençler dubayla denize açıldı: Mahsur kaldılar Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde eğlenmek için kumsaldan suya çıkardıkları dubanın akıntıda sürüklenmesiyle denizin ortasında mahsur kalan 4 genç kurtarıldı. Gençlerin kurtarmayı beklerken duba üzerindeki görüntüleri ortaya çıktı.

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İHA

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde dün akşamüstü saatlerinde Sahil Mahallesi’ndeki plaja yüzmeye gelen 4 genç, denizde eğlenmek amacıyla kumsalda bulunan dubaları suya ittirdi.

Dubanın üzerine çıkan gençler, akıntıyla birlikte kendilerini denizin ortasında buldu.

Bağırarak yardım istediler

Gençler bağırarak kıyıdan ve cep telefonuyla 112 Acil Servis'i arayıp, yardım talebinde bulundu.

Bölgeye Sahil Güvenlik ve Yalova Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Gün batarken sürüklenmeye devam eden gençler, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik kurtardı

Sahil Güvenlik ekiplerinin botuyla karaya çıkarılan gençler rahat bir nefes aldı.

Gençlerin duba üzerindeki yardım beklerken görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)