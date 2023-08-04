Yalova'da hatalı sollama kazası: 2 ölü Sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kaza yapan araçlara çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı cip ise yoldan çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

DHA 65 yaşındaki Sezai Selçuk, 34 EMF 078 plakalı otomobiliyle ilerliyordu. Yalova’nın Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesi Şenköy geçişinde iddiaya göre hatalı sollama yaptı. Sürücü, saat 18.45 sıralarında karşı yönden gelen 34 EC 174 plakalı otomobille çarpıştı. Ani manevra yaparken takla attı Kaza yapan araçlara çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı 34 EMA 679 plakalı cip ise yoldan çıkarak takla attı. Çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, kaza sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü ve eşi öldü Yaralı 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılırken, hatalı sollama yaparak kazaya neden olan sürücü Sezai Selçuk olay yerinde hayatını kaybetti. Yolcu koltuğunda bulunan eşi Neriman Selçuk (64) ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Soruşturuluyor Kaza sırasında yoldan geçen Yalova Valisi Muammer Erol da, yetkililerden bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.