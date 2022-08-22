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- Yalova'da inşaat kazası: Ölen işçinin yanında kavga ettiler
Yalova'da inşaat kazası: Ölen işçinin yanında kavga ettiler
Altınova ilçesinde bulunan tersanede yüksekten düşen 19 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. İş güvenliği uzmanları ile tersane işçileri ise cesedin başında kavgaya tutuştu.
- 22.08.2022 - 15:41
- Güncelleme : 22.08.2022 - 16:21
Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersanede facia yaşandı.
Kentte bulunan tersanede 16 Ağustos günü yaşanan olayda, işçi olarak çalışan 19 yaşındaki Yasin D., yüksekten zemine düştü.
Genç adam olay anında hayatını kaybederken, iş kazası sonrası iş güvenliği uzmanları bölgeye yöneldi.
Ölen işçinin başında kavgaya tutuştular
Bu sırada, uzmanlar işe tersane çalışanları arasında kavga çıktı.
Ölen işçinin yanında birbirine giren tersane personellerini diğer çalışanlar güçlükle ayırdı.
O anlar kamerada
İHA'nın haberine göre, yaşanan dehşet dolu anlar kameraya yansıdı.
Yalova'da inşaat kazası: Ölen işçinin yanında kavga ettiler VİDEO