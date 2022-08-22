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    Yalova'da inşaat kazası: Ölen işçinin yanında kavga ettiler

    Altınova ilçesinde bulunan tersanede yüksekten düşen 19 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. İş güvenliği uzmanları ile tersane işçileri ise cesedin başında kavgaya tutuştu.
    • 22.08.2022 - 15:41
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 16:21
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    Yalova'da inşaat kazası: Ölen işçinin yanında kavga ettiler

    Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersanede facia yaşandı.

    Kentte bulunan tersanede 16 Ağustos günü yaşanan olayda, işçi olarak çalışan 19 yaşındaki Yasin D., yüksekten zemine düştü.

    Genç adam olay anında hayatını kaybederken, iş kazası sonrası iş güvenliği uzmanları bölgeye yöneldi.

    Ölen işçinin başında kavgaya tutuştular

    Bu sırada, uzmanlar işe tersane çalışanları arasında kavga çıktı.

    Ölen işçinin yanında birbirine giren tersane personellerini diğer çalışanlar güçlükle ayırdı.

    O anlar kamerada

    İHA'nın haberine göre, yaşanan dehşet dolu anlar kameraya yansıdı.

    Yalova'da inşaat kazası: Ölen işçinin yanında kavga ettiler VİDEO

    Yalova da inşaat kazası: Ölen işçinin yanında kavga ettiler #1

    Yalova da inşaat kazası: Ölen işçinin yanında kavga ettiler #2

    Yalova da inşaat kazası: Ölen işçinin yanında kavga ettiler #3


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