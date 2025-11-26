Yalova’da kaçak nargile ve sigara operasyonu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Merkez ve Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, beş ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon, S.S. adlı şahsın işletmeciliğini yaptığı adreslerde gerçekleştirildi.

YÜKLÜ MİKTARDA KAÇAK VE SAHTE ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 9 mm ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca fişeği, hassas terazi, 2 ambalaj paketleme makinesi, 238 kilo kaçak nargile tütünü, 142 bin 260 dolu makaron, 17 bin 60 boş makaron ve 103 bin 827 sahte bandrol ile çok sayıda nargile tütünü ve sigara paketleme malzemesi ele geçirildi.

Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli S.S., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.