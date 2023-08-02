Yalova'da kaplumbağayı ezilmekten kurtaran polis takdir topladı

İHA
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Yalova'da bir polis memurunun davranışı yürekleri ısıtmaya yetti.
Yalova-Çınarcık kara yolunda mesai saatleri dışında olduğu öğrenilen ve yoldan kendi hususi aracıyla geçen polis memuru yol ortasında bir kaplumbağa fark etti.
Kaplumbağayı ezilmekten kurtardı
Polis memuru o anlarda aracını yol kenarına çekti.
Memur daha sonra hayvanın bölgeden geçen araçlar tarafından ezilmemesi için yol kenarına bıraktı.
Takdir topladı
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polis memurunun duyarlı davranışı takdir topladı.