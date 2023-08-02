Yalova'da kaplumbağayı ezilmekten kurtaran polis takdir topladı
İHA

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Yalova'da bir memurunun davranışı yürekleri ısıtmaya yetti.

Yalova-Çınarcık kara yolunda mesai saatleri dışında olduğu öğrenilen ve yoldan kendi hususi aracıyla geçen polis memuru yol ortasında bir kaplumbağa fark etti.

Kaplumbağayı ezilmekten kurtardı

Polis memuru o anlarda aracını yol kenarına çekti.

daha sonra hayvanın bölgeden geçen araçlar tarafından ezilmemesi için yol kenarına bıraktı.

Yalova'da kaplumbağayı ezilmekten kurtaran polis takdir topladı

Takdir topladı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polis memurunun duyarlı davranışı takdir topladı.