Yalova'da kaplumbağayı ezilmekten kurtaran polis takdir topladı Yalova’da kara yolu ortasında ezilme tehlikesi geçiren kaplumbağa bölgeden geçen bir polis memuru tarafından kurtarılarak yol kenarına bırakıldı.

İHA

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Yalova'da bir polis memurunun davranışı yürekleri ısıtmaya yetti.

Yalova-Çınarcık kara yolunda mesai saatleri dışında olduğu öğrenilen ve yoldan kendi hususi aracıyla geçen polis memuru yol ortasında bir kaplumbağa fark etti.

Kaplumbağayı ezilmekten kurtardı

Polis memuru o anlarda aracını yol kenarına çekti.

Memur daha sonra hayvanın bölgeden geçen araçlar tarafından ezilmemesi için yol kenarına bıraktı.

Takdir topladı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polis memurunun duyarlı davranışı takdir topladı.