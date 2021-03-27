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    Yalova'da karantinadan kaçanlar böyle yakalandı

    Yalova'da pozitif hastalarla temaslı olduğu halde evlerini terk eden koronavirüslü kişileri güvenlik güçleri, şehir merkezinde yakaladı.
    • İHA
    • 27.03.2021 - 15:31
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    Yalova'da karantinadan kaçanlar böyle yakalandı

    Yalova İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı çalışan filyasyon ekipleri her gün kontrol etmek için evlerine gittikleri hastalara ulaşamayınca polis ekiplerine haber verildi.

    Covid 19 temaslı oldukları halde dışarıya çıkan şahıslar polis ekipleri tarafından şehir merkezinde yakalandı.

    KORONA TEMASLI ŞAHISLAR, ŞEHİR MERKEZİNDE BULUNDU

    Hastalardan biri tekerlekli sandalye ile dolaşırken polis ekipleri tarafından durdurulup olay yerine çağrılan ambulansa bindirilerek Kredi Yurtlar Kurumu yerleşkesine götürülürdü.

    Şahıslara karantina kurallarına uymadıkları için cezai işlem uygulandı.

    Yalova da karantinadan kaçanlar böyle yakalandı #1

    Yalova da karantinadan kaçanlar böyle yakalandı #2

    Yalova da karantinadan kaçanlar böyle yakalandı #3

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