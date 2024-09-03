DHA
Dün akşam saat 19.00 sıralarında Yalova açıklarında Y.K., A.G., B.İ. ve Ç.K. isimli amatör balıkçılar, kayık ile ava çıktı.
Denize açılan balıkçıların kayığı motor arızası yaptı ve 4 balıkçı denizde mahsur kalarak akıntıyla sürüklenmeye başladı.
3 SAAT SÜRÜKLENDİKTEN SONRA FARK EDİLİP KURTARILDILAR
Balıkçılar, kayığın yaklaşık 3 saat sürüklenmesinin ardından rutin olarak su ürünleri kontrol görevi yapan Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tesadüfen bulundu.
Balıkçıların kayığı yedeklenerek, emniyetli bir şekilde Çınarcık ilçesinde bulunan balıkçı barınağına çekildi. Balıkçıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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