Yalova'da kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı son vurgununu yapamadan yakalandı Bir insanların mal varlıklarını türlü yalanlarla ellerinden alma girişimi daha Yalova'da yaşandı. Ancak bu kez kandırılmaya çalışan vatandaşın yakınları olaydan şüphelenerek polis ile iş birliğine girdi ve şüpheli amacına ulaşamadan kıskıvrak yakalandı.

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DHA

Yetkililer, vatandaşları dolandıcılara karşı uyarıyor. Dolandırıcıların insanları arayarak, mal varlıklarını kendilerine teslim etmelerini istedikleri hallerde güvenlik güçlerinden yardım almaları gerektiği bildiriliyor.

Yalova'daki bir vatandaş, kendisini arayan dolandırıcılara inanmadı. Polis ile iş birliğine gitti.

Yalova merkezli 4 ilde kendisini polis olarak tanıtarak 4 milyon 919 bin TL ve 1 milyon 454 bin 800 dolar olmak üzere 7 farklı dolandırıcılık olayına karışan İ.B., bu kez suçüstü ele geçti.

Kendisini polis olarak tanıttı

Yalova’da kendisini polis olarak tanıtan İ.B., telefonla aradığı S.T.’yi yolsuzluk olayı gerçekleştiğini, kasasındaki altınların banka görevlilerince çalındığını ve bankaya operasyon yapacaklarını, devletin bankaya el koyacağını söyleyerek kadının banka hesabında bulunan parayı teslim etmesini istedi.

Vatandaş gerçek polis ile iş birliği yaptı

Durumdan şüphelenen S.T.’nin akrabaları olayı polise bildirdi. Teknik takip başlatan polis ekipleri S.T.’nin, şüpheli İ.B. ile parayı teslim etmek üzere buluşma ayarlamasını istedi.

Şüpheli İ.B. ile Gazi Paşa Caddesi’nde bulunan bir parkta buluşmak üzere sözleşen S.T. banka kasasında bulunan 1 milyon 100 bin TL olan 26 adet ata altın, altın kol saati, 25 gram külçe altın, 2 adet burma bilezik, 1 adet halka bilezik, 2 adet çift burma bilezik, 2 adet küpe ve 4 adet altın yüzüğü şüpheliye teslim edeceğini söyledi.

Saniye saniye kamerada

Şüphelinin, parkta bekleyen S.T.’nin yanına geldiği sırada baskın yapan polis ekipleri, İ.B.’yi suçüstü yakaladı. Polis ekiplerinin şüpheli İ.B.’yi yakaladığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son vurgununu yapamadan yakalandı

Yalova’da planladığı milyonlarca liralık son vurgununu yapamadan suçüstü yakalandı.

Bugüne kadar milyonlarca lira vurgun yapmıştı

Gözaltına alınan İ.B.’nin Yalova merkezli 4 farklı ilde 4 milyon 919 bin TL ve 1 milyon 454 bin 800 dolar olmak üzere 7 farklı dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edildi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)