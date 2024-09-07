Yalova'da kucağındaki çocuğa araba sürdürdü Yalova-İzmit kara yolunda ilerleyen bir sürücünün, trafik kurallarını hiçe sayarak kucağına aldığı çocuğa otomobilini sürdürdüğü anlar kameraya yansıdı.

İHA

Yalova-İzmit kara yolunda ilerleyen sürücüler dehşet verici bir manzara ile karşılaştı.

Kara yolu üzerinde ilerleyen bir cip sürücüsü kadın, kucağına çocuğunu alarak yola çıktı.

KUCAĞINDAKİ ÇOCUKLA ARAÇLARI SOLLADI

Yalova - İzmit kara yolunda ilerleyen anne ve çocuğu direksiyonda fark eden vatandaşlar gördüklerine inanamadı.

Yalova’dan Çiftlikköy istikametine giden anne ve çocuk yolculukları sırasında çok sayıda aracı da sollayarak geçmekten dahi çekinmedi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan kural tanımaz yolculuk, cipin tehlikeli şekilde solladığı bir otomobilin sürücüsü tarafından anbean kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)