Yalova'da kucağındaki çocuğa araba sürdürdü

İHA
Yalova-İzmit kara yolunda ilerleyen sürücüler dehşet verici bir manzara ile karşılaştı.
Kara yolu üzerinde ilerleyen bir cip sürücüsü kadın, kucağına çocuğunu alarak yola çıktı.
KUCAĞINDAKİ ÇOCUKLA ARAÇLARI SOLLADI
Yalova - İzmit kara yolunda ilerleyen anne ve çocuğu direksiyonda fark eden vatandaşlar gördüklerine inanamadı.
Yalova’dan Çiftlikköy istikametine giden anne ve çocuk yolculukları sırasında çok sayıda aracı da sollayarak geçmekten dahi çekinmedi.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Yaşanan kural tanımaz yolculuk, cipin tehlikeli şekilde solladığı bir otomobilin sürücüsü tarafından anbean kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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