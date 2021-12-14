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    Yalova'da manzarayı izlemek için çıktığı kayalıktan düşüp öldü

    Manzarayı izlemek için 150 metre yükseklikteki kayalığa çıkan 48 yaşındaki adam, dengesini kaybedip, düşerek hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 14.12.2021 - 14:12
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    Yalova'da manzarayı izlemek için çıktığı kayalıktan düşüp öldü

    Yalova’nın Altınova ilçesi Ballıkaya mevkisinde manzarayı seyretmek için 150 metre yükseklikteki kayalığa çıkan Osman Dağdeviren (48), iddiaya göre, dengesini kaybederek, düştü.

    Dağdeviren'in düştüğünü görenlerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Dağdeviren'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU, İNCELEME BAŞLATILDI

    Sedye ile ambulansa taşınan Osman Dağdeviren'in cansız bedeni, Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

    Jandarma, Dağdeviren'in ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

    Yalova da manzarayı izlemek için çıktığı kayalıktan düşüp öldü #1

    Yalova da manzarayı izlemek için çıktığı kayalıktan düşüp öldü #2

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