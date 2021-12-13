Yalova'da metil alkolden yaptıkları içkiyi içen 2 arkadaş öldü

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde metil alkolden yaptıkları içkiyi içen 2 arkadaş hayatını kaybetti.

Yalova Çınarcık’ta oto tamir işi ile uğraşan Ekrem T. (56) ve yakın arkadaşı Mehmet Y. (66), bir gece öncesi kendileri yaptıkları sahte içkiden içti.

Çınarcık Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesi'nde bulunan iş yerinde yaşayan Ekrem T., sabah dükkanını açmayınca komşuları ihbarda bulundu.

YAPTIKLARI SAHTE İÇKİ SONLARI OLDU

Olay yerine gelen güvenlik güçleri Ekrem T.'yi yatağında hareketsiz bulunca, sağlık ekiplerine haber verdi. 112 ekiplerinin kontrolünün ardından Ekrem T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayı araştıran güvenlik güçleri, Ekrem T. ile beraber alkol aldıkları belirlenen Mehmet Y.'nin yalnız yaşadığı Hasan Baba Mahallesi'ndeki evine mahalle muhtarı ile giderek onun da cesedine ulaştı.

UZUN SÜREDİR İÇKİ ÜRETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Biri iş yerinde, diğeri de evinde ölü bulunan 2 arkadaşın cesedi, kesin ölüm nedeni tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından cenazeleri yakınlarına teslim edilen 2 arkadaştan Ekrem T. Adapazarı'nda, Mehmet Y. ise Yalova'da toprağa verildi.

Yakınları ise iki arkadaşın uzun süredir kendileri için içki ürettiklerini belirtti. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.