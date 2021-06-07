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    Yalova'da müsilajdan arınan sahiller vatandaşlara kaldı

    Vatandaşlar, müsilajdan temizlenen sahillerde denize girmeye başladı.
    • İHA
    • 07.06.2021 - 16:16
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 16:24
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    Yalova'da müsilajdan arınan sahiller vatandaşlara kaldı

    Yalova’nın Armutlu ilçesinde deniz, akıntıyla birlikte temizlenerek müsilajdan arındı.

    Bu duruma sevinen vatandaşlar, denize girme fırsatını kaçırmadı.

    BERRAKLIK GÖRÜNDÜ

    Havaların mevsim normallerine dönmeye başlamasıyla insanlar, denize girmek için sahillere indi.

    Kimi sıcak kumların üzerinde güneşlenirken, kimi ise yakınlarıyla suyun tadını çıkardı.

    Akıntıyla birlikte temizlenen Armutlu’daki denizin berraklığı ise görenleri sevindirdi.

    Yalova'da müsilajdan arınan sahiller vatandaşlara kaldı VİDEO


    Yalova da müsilajdan arınan sahiller vatandaşlara kaldı #1

    Yalova da müsilajdan arınan sahiller vatandaşlara kaldı #2

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