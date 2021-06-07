Vatandaşlar, müsilajdan temizlenen sahillerde denize girmeye başladı.

Yalova’nın Armutlu ilçesinde deniz, akıntıyla birlikte temizlenerek müsilajdan arındı.

Bu duruma sevinen vatandaşlar, denize girme fırsatını kaçırmadı.

BERRAKLIK GÖRÜNDÜ

Havaların mevsim normallerine dönmeye başlamasıyla insanlar, denize girmek için sahillere indi.

Kimi sıcak kumların üzerinde güneşlenirken, kimi ise yakınlarıyla suyun tadını çıkardı.

Akıntıyla birlikte temizlenen Armutlu’daki denizin berraklığı ise görenleri sevindirdi.

Yalova'da müsilajdan arınan sahiller vatandaşlara kaldı VİDEO







