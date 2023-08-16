Yalova'da oğlu ölümlü kazaya karışan belediye çalışanı istifa etti
DHA

Geçtiğimiz perşembe günüydü.

Yalova’nın Adnan Menderes Mahallesi'nde korkunç bir kaza oldu.

Plakası öğrenilemeyen Yalçın Pehlivan (59) yönetimindeki motosiklete, 34 GLJ 609 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Çarpmasıyla savrulması bir oldu

Çarpmanın şiddetiyle savrularak motosikletten düşen sürücü Yalçın Pehlivan ile eniştesi Murat Türk (39) ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Yalçın Pehlivan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Murat Türk ise 1 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yalçın Pehlivan, Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kabaklı köyü mezarlığında toprağa verildi.

Personel müdürünün oğlu çıktı

Kazanın ardından gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü Muhsin Aykut Solmaz (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Solmaz'ın, Yalova Belediyesi Meclis Üyesi ve Personel A.Ş. Müdürü Alpan Solmaz'ın oğlu olduğu ortaya çıktı.

Görevinden istifa etti

Kazaya karışan aracın ise iştiraklerinden birine ait kiralık araç olduğu iddia edildi.

Kazanın ardından Alpan Solmaz, belediyedeki Personel A.Ş. Müdürlüğü görevinden etti.

Solmaz'ın yerine Bülent Tanır getirildi.