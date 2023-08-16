Yalova'da oğlu ölümlü kazaya karışan belediye çalışanı istifa etti

Geçtiğimiz perşembe günüydü.
Yalova’nın Adnan Menderes Mahallesi'nde korkunç bir kaza oldu.
Plakası öğrenilemeyen Yalçın Pehlivan (59) yönetimindeki motosiklete, 34 GLJ 609 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Çarpmasıyla savrulması bir oldu
Çarpmanın şiddetiyle savrularak motosikletten düşen sürücü Yalçın Pehlivan ile eniştesi Murat Türk (39) ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Yalçın Pehlivan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Murat Türk ise 1 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.
Yalçın Pehlivan, Yalova Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kabaklı köyü mezarlığında toprağa verildi.
Personel müdürünün oğlu çıktı
Kazanın ardından gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü Muhsin Aykut Solmaz (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Solmaz'ın, Yalova Belediyesi Meclis Üyesi ve Personel A.Ş. Müdürü Alpan Solmaz'ın oğlu olduğu ortaya çıktı.
Görevinden istifa etti
Kazaya karışan aracın ise belediye iştiraklerinden birine ait kiralık araç olduğu iddia edildi.
Kazanın ardından Alpan Solmaz, belediyedeki Personel A.Ş. Müdürlüğü görevinden istifa etti.
Solmaz'ın yerine Bülent Tanır getirildi.