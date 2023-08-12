Yalova'da otomobilin üzerine çıkıp biber gazı sıkan kişi gözaltına alındı Tartışma sonrası park halindeki otomobilin üzerine çıkan kişi önce etrafa biber gazı sıktı, ardından ortalığı adeta birbirine kattı. Örümcek adam gibi araçların üzerine zıplayan zanlıyı polis ekipleri gözaltına aldı.

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İHA

Yalova'da Cumhuriyet Caddesi Ay Sokak mevkiinde bir grup arasında tartışma çıktı.

Yaşanan tartışma sonrasında caddede park halinde bulunan bir aracın üstüne çıkan B.Ş, ortalığı adeta birbirine kattı.

Aracın yanına yaklaşanlara biber gazı sıkan B.Ş’yi otomobilin üzerinden indirmek isteyen bir vatandaş ise meyve kasası fırlattı.

Örümcek adam gibi zıpladı

B.Ş. daha sonra üzerinde bulunduğu otomobilden olaya müdahale için gelen yunus ekiplerine ait polis otosunun üzerine adeta örümcek adam gibi zıpladı.

Şüpheliye polisler biber gazıyla müdahale etti.

Gözaltına alındı

Polis aracının üzerinden indirilen B.Ş. gözaltına aldı.

O anlar kameralara yansıdı

Herkesin şaşkın bakışları arasında gerçekleşen olay çevredeki vatandaşlar tarafından anbean cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.