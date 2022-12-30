Petrol
83.6
0.17%
Euro
19.9992
0.06%
Dolar
18.7178
0.07%
Altın
1.095
0.38%
Borsa
5557
0.00%
Bitcoin
312.835
-0.67%
BTXN Coin
5.68
-5.01%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Yalova'da sahte ilanla dolandırıcılık yapan adam tutuklandı

    İkinci el otomobil almak isteyen kişiyi, internet üzerinden verdiği sahte ilanla, dolandıran şüpheli kısa sürede yakalanarak tutuklandı.
    • 30.12.2022 - 15:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yalova'da sahte ilanla dolandırıcılık yapan adam tutuklandı

    Vatandaşları uygun mal vaadiyle kandırarak maddi manevi zor duruma sokan şahıslara yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor.

    Yalova’nın Armutlu ilçesinde, ikinci el otomobil almak isteyen kişi, bir internet sitesi ilanında yer alan telefon numarasını arayarak iletişime geçti.

    Telefonun diğer ucundaki kişi, "Çok alıcı var, kaparo gönderirseniz aracı ayırırız." dedi.

    Vatandaş dolandırıldığını anladı

    Verilen hesaba kaparo yatıran kişi, bir daha cep telefonuna ulaşamadı.

    Dolandırıldığını anlayan kişinin şikayeti üzerine Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

    Şüpheli yakalandı

    Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik takip başlattı.

    Ankara’nın Sincan ilçesinde olduğu tespit edilen A.I.Ü. isimli şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

    Farklı sitelerde hesabı tespit edildi

    Şüphelinin evinde yapılan aramada, dolandırıcılık yapmak için kullandığı farklı telefonlar ile siteye ilan yüklediği diz üstü bilgisayar ele geçirildi.

    Dolandırıcı tutuklandı

    8 ayrı suçtan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen A.I.Ü., sevk edildiği Gemlik Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Yabancı uyruklu şahısları kullandılar

    DHA'nın haberine göre, bu arada şüphelinin dolandırıcılık yaptığı telefonlardaki GSM hatlarının Suriye uyruklu kişiler üzerine alındığı tespit edildi.

    Yalova da sahte ilanla dolandırıcılık yapan adam tutuklandı #1


    Yalova da sahte ilanla dolandırıcılık yapan adam tutuklandı #2


    AYM'de HDP görüşmesi
    Gündem

    AYM'de HDP görüşmesi

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi
    Advertorial

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi

    'Dekolte perisi'
    Medya

    "Dekolte perisi"

    Görüş Bildir