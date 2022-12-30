Yalova'da sahte ilanla dolandırıcılık yapan adam tutuklandı

İkinci el otomobil almak isteyen kişiyi, internet üzerinden verdiği sahte ilanla, dolandıran şüpheli kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Vatandaşları uygun mal vaadiyle kandırarak maddi manevi zor duruma sokan şahıslara yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Yalova’nın Armutlu ilçesinde, ikinci el otomobil almak isteyen kişi, bir internet sitesi ilanında yer alan telefon numarasını arayarak iletişime geçti.

Telefonun diğer ucundaki kişi, "Çok alıcı var, kaparo gönderirseniz aracı ayırırız." dedi.

Vatandaş dolandırıldığını anladı

Verilen hesaba kaparo yatıran kişi, bir daha cep telefonuna ulaşamadı.

Dolandırıldığını anlayan kişinin şikayeti üzerine Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Şüpheli yakalandı

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik takip başlattı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde olduğu tespit edilen A.I.Ü. isimli şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Farklı sitelerde hesabı tespit edildi

Şüphelinin evinde yapılan aramada, dolandırıcılık yapmak için kullandığı farklı telefonlar ile siteye ilan yüklediği diz üstü bilgisayar ele geçirildi.

Dolandırıcı tutuklandı

8 ayrı suçtan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen A.I.Ü., sevk edildiği Gemlik Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yabancı uyruklu şahısları kullandılar

DHA'nın haberine göre, bu arada şüphelinin dolandırıcılık yaptığı telefonlardaki GSM hatlarının Suriye uyruklu kişiler üzerine alındığı tespit edildi.



