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- Yalova’da satın aldığı monitör tamir edilmedi, ürünü yaktı
Yalova’da satın aldığı monitör tamir edilmedi, ürünü yaktı
Elektronik mağazasına giden bir müşteri, daha önce aldığı monitörün tamir edilememesine tepki göstererek ürünü ateşe verdi. Müşteri bu anları da sosyal medyada paylaştı.
- 02.06.2022 - 10:57
- Güncelleme : 02.06.2022 - 11:38
Yalova’daki elektronik mağaza zincirinden monitör alan müşteri, iddiaya göre, bozulan ürünü yaptırmak istedi.
Monitörün tamir edilemediğini öğrenen müşteri, duruma kızarak 27 Mayıs tarihinde mağaza önüne geldi.
Monitörü yaktı
Monitörün üstüne yanında getirdiği benzini döken müşteri, daha sonra ürünü çakmakla ateşe verdi.
Monitörü yakan müşteri, bu anları da cep telefonuyla kameraya kaydetti ve sosyal medyada paylaştı.
Serbest kaldı
İHA’nın haberine göre; olay günü itfaiye ve sağlık ekipleri mağaza önüne gelirken, şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Yalova’da satın aldığı monitör tamir edilmedi, ürünü yaktı ViDEO