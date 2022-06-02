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Yalova’da satın aldığı monitör tamir edilmedi, ürünü yaktı

Yalova’da satın aldığı monitör tamir edilmedi, ürünü yaktı

Elektronik mağazasına giden bir müşteri, daha önce aldığı monitörün tamir edilememesine tepki göstererek ürünü ateşe verdi. Müşteri bu anları da sosyal medyada paylaştı.