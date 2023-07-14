Yalova'da seslerinden rahatsız olduğu kuşu vurmak isterken 5 kişiyi yaraladı Sıcaktan bunalan genç adam balkonda serinlemek isterken sesinden rahatsız olduğu kuşları vurmaya çalıştı, bu sırada 5 kişiyi yaralayan genç gözaltına alındı.

DHA

Dünya sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor...

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar serinlemek için farklı yöntemler arıyor.

20 yaşındaki bir vatandaş ise serinlemek isterken 5 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde saat 01.00 sıralarında, özel hastanenin kantinindeki İbrahim Akça, Ahmet Aydoğdu, Diyar İyisen, İbrahim Köse ve Ferdi Kavraz, nereden geldiği bilinmeyen saçmalarla yaralandı.

5 kişi tedaviye alındı

Sırt, kafa ve yüzlerinden yaralanan 5 kişi, hastanede tedaviye alındı.

İhbarla hastaneye sevk edilen ve inceleme yapan ekipler, görgü tanıklarının ifadelerinin ardından, şüphelinin U.G. olduğunu belirledi.

Martı sesinden rahatsız olunca havaya ateş etti

Polisin evinde gözaltına aldığı U.G., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İfadesi alınan şüpheli, sıcaktan bunaldığı için balkona çıktığını, martı seslerinden rahatsız olduğu için evdeki pompalı tüfekle 4 el ateş ettiğini söyledi.

U.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.